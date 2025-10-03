The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rusia derriba 20 drones ucranianos sobre tres de sus regiones, el mar Negro y Crimea

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 3 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 20 drones de ala fija ucranianos sobre tres regiones fronterizas con Ucrania, el mar Negro y la anexionada península de Crimea, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, los derribos de los drones de ataque ucranianos se produjeron entre las 23:00 horas del jueves y las 07:00 de hoy (GMT+3).

El mando militar ruso precisó que 11 aparatos fueron interceptados y destruidos sobre la aguas del mar Negro bañan la península de Crimea, donde la defensas antiaéreas derribaron otro dron enemigo.

Los ocho drones restantes fueron fueron abatidos sobre las regiones de Vorónezh (4), Bélgorod (3) y Kursk (1), todas ella fronterizas con Ucrania.

En los últimos meses Ucrania ha redoblado sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas, lo que ha provocado un déficit de gasolina, con el consiguiente incremento de los precios.

La situación más grave se observa en Crimea, donde las autoridades ordenaron el pasado lunes racionar la venta de gasolina a los particulares con un máximo de 30 litros por vehículo.

Sin embargo, la medida fue insuficiente para paliar la escasez de combustible, por los que las autoridades crimeas decidieron reducir de 30 a 20 litros el máximo que las gasolineras pueden dispensar por vehículo. EFE

mos/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR