Rusia derriba 20 drones ucranianos sobre tres de sus regiones, el mar Negro y Crimea

1 minuto

Moscú, 3 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 20 drones de ala fija ucranianos sobre tres regiones fronterizas con Ucrania, el mar Negro y la anexionada península de Crimea, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, los derribos de los drones de ataque ucranianos se produjeron entre las 23:00 horas del jueves y las 07:00 de hoy (GMT+3).

El mando militar ruso precisó que 11 aparatos fueron interceptados y destruidos sobre la aguas del mar Negro bañan la península de Crimea, donde la defensas antiaéreas derribaron otro dron enemigo.

Los ocho drones restantes fueron fueron abatidos sobre las regiones de Vorónezh (4), Bélgorod (3) y Kursk (1), todas ella fronterizas con Ucrania.

En los últimos meses Ucrania ha redoblado sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas, lo que ha provocado un déficit de gasolina, con el consiguiente incremento de los precios.

La situación más grave se observa en Crimea, donde las autoridades ordenaron el pasado lunes racionar la venta de gasolina a los particulares con un máximo de 30 litros por vehículo.

Sin embargo, la medida fue insuficiente para paliar la escasez de combustible, por los que las autoridades crimeas decidieron reducir de 30 a 20 litros el máximo que las gasolineras pueden dispensar por vehículo. EFE

mos/jlp