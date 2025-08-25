Rusia derriba 21 drones ucranianos, dos de los cuales se dirigían hacia Moscú

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 25 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 21 drones de ala fija ucranianos sobre seis regiones del país, dos de los cuales se dirigían a Moscú, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Desde las 23:00 del 24 de agosto hasta las 07:00 hora del 25 de agosto (hora de Moscú) los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 21 drones de ala fija ucranianos», se afirma en el parte castrense publicado en Telegram.

Según el mando militar ruso, tres de los aparatos no tripulados fueron destruidos en las proximidades de Moscú, y dos de ellos se dirigían hacia la capital rusa.

«Especialistas de los servicios de emergencia trabajan en el lugar de la caída de los fragmentos de los drones», escribió en su canal de Telegram el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

El domingo Ucrania atacó con drones la terminal del gasística rusa NOVATEK en el puerto Ust-Lugа, junto a la desembocadura del río Luga en el golfo de Finlandia, a unos 900 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.

«La mañana del domingo sobre el puerto de Ust-Luga fueron derribados 10 drones», escribió en Telegram el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko.

La autoridad regional añadió que debido a la caída de los fragmentos de un dron se produjo un incendio en la terminal de NOVATEK, que no causó víctimas ni daños en los depósitos de combustible. EFE

