Rusia derriba 31 drones ucranianos de ala fija en las últimas 12 horas

Moscú, 22 ene (EFE).- Los sistemas de defensa antiaéreos rusos derribaron en las últimas 12 horas un total de 31 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, mientras el servicio de bomberos de Krasnodar logró sofocar el incendio en una terminal portuaria que se cobró tres vidas la víspera, según informaron hoy las autoridades locales.

«Entre las 23:00 del 21 de enero (20:00 GMT) hasta las 07:00 del 22 de enero (04:00 GMT) fueron interceptados y destruidos 14 drones ucranianos de ala fija», informó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso, que cifró en 31 el número de drones derribados entre las 20:00 de la víspera (17:00 GMT) y la mañana del jueves.

Entre las regiones atacadas destacó Volgogrado, la anexionada península de Crimea, Rostov, Briansk, Bélgorod y Krasnodar.

En esta última región, las autoridades locales informaron de que los servicios de emergencia lograron sofocar el incendio desatado la víspera en la localidad portuaria de Volna tras un ataque de drones ucranianos que se cobró tres vidas e hirió al menos a ocho operarios.

A consecuencia del bombardeo, cuatro depósitos de productos petrolíferos ardieron en las terminales del puerto de Taman.

Cerca de un centenar de personas participaron en las labores de extinción del fuego, informó el Ministerio para Situaciones de Emergencia.

Ucrania centra sus ataques desde hace meses en la infraestructura energética rusa, especialmente las refinerías de las regiones del sur del país, con lo que ha diezmado su potencial de producción y suministro con destino a la maquinaria del ejército ruso.

Moscú se ha ensañado en las últimas semanas bombardeando incesantamente la infraestructura civil del país vecino, dejando sin luz y calefacción a millones de ucranianos cuando las temperaturas oscilan entre los 10 y 20 grados bajo cero. EFE

mos/ah