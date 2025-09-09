The Swiss voice in the world since 1935

Rusia derriba 31 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones y la anexionada Crimea

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 9 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche un total de 31 drones ucranianos sobre regiones del país y la anexionada Crimea del mar Negro, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«Desde las 23:00 del 8 de septiembre hasta las 07:00 del 9 de septiembre (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 31 drones de ala fija ucranianos», se afirma en el parte castrense.

Según el mando militar ruso, 15 de los aparatos no tripulados abatidos la pasada noche fueron interceptados sobre las aguas de mar Negro, que baña la península de Crimea.

En ese territorio, anexionado por Rusia en 2014, los sistemas de defensa antiaéreas destruyeron dos drones ucranianos.

Los aparatos restantes, añadió Defensa, fueron derribados sobre las regiones de Bélgorod (siete), Kursk (tres), Krasnodar (dos), Tambov (1) y Voronezh (uno). EFE

mos/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR