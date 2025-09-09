Rusia derriba 31 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones y la anexionada Crimea
(actualiza con información de una víctima mortal)
Moscú, 9 sep (EFE).- La defensas antiaéreas rusas derribaron anoche un total de 31 drones ucranianos sobre regiones del país y la anexionada Crimea del mar Negro, ataque que causó al menos un muerto, informaron hoy las autoridades rusas.
Un residente de Sochi, balneario a orillas del mar Negro, murió la pasada noche a consecuencia de la caída de los fragmentos de un dron sobre el automóvil que conducía, escribió el gobernador de la región Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, en su canal de Telegram.
«Según datos preliminares, unas seis viviendas sufrieron daños», añadió.
Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de que «desde las 23:00 del 8 de septiembre hasta las 07:00 del 9 de septiembre (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 31 drones de ala fija ucranianos».
En el parte castrense se afirma que 15 de los aparatos no tripulados abatidos la pasada noche fueron interceptados sobre las aguas de mar Negro, que baña la península de Crimea.
En ese territorio, anexionado por Rusia en 2014, los sistemas de defensa antiaéreas destruyeron dos drones ucranianos.
Los aparatos restantes, añadió Defensa, fueron derribados sobre las regiones de Bélgorod (siete), Kursk (tres), Krasnodar (dos), Tambov (1) y Voronezh (uno). EFE
