Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre el país, cuatro se dirigían a Moscú

Moscú, 10 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 32 drones ucranianos sobre territorio ruso, cuatro de ellos se dirigían a la ciudad de Moscú.

«Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea derribaron 20 drones ucranianos de ala fija», comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Más adelante notificaron que entre las 07:00 y las 09:00 (hora Moscú) volvieron a interceptar 12 drones ucranianos, cuatro de los cuales se dirigían a la capital rusa.

La mayoría de drones fueron interceptados en la región de Briansk (21).

El resto fueron derribados sobrevolando las regiones de Moscú (seis), Kaluga (cuatro) y Bélgorod (uno).

Durante la misma franja horaria de ayer, Defensa informó haber abatido 121 drones ucranianos sobre once regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Más adelante, las autoridades locales advirtieron que se habían derribado cuatro drones que se dirigían a la ciudad de Moscú.EFE

