Rusia derriba 33 drones ucranianos sobre cuatro regiones y el mar Negro

Moscú, 30 nov (EFE).- Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la pasada noche 33 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones del mar Negro, al repeler un ataque considerablemente menor que el de la víspera, cuando neutralizaron 103, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«En el transcurso de la pasada noche las defensas antiaéreas aniquilaron e interceptaron 33 drones ucranianos de ala fija», señaló el mando militar ruso en su canal de Telegram.

Según Defensa, 16 drones fueron derribados sobre la región de Rostov, siete en Krasnodar, tres en Bélgorod y otro en la región de Kursk.

Sobre el mar Negro fueron derribados seis.

La víspera el mando castrense ruso informó del derribo de 103 drones, siendo la región fronteriza de Bélgorod la más afectada, con 26.

En el marco de este ataque fueron dañadas instalaciones de la refinería Afípskaya, del distrito Séverski, de la sureña región rusa de Krasnodar.

Ucrania también lanzó drones náuticos contra una terminal de carga del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), destruyendo parte de las instalaciones de esta empresa kazaja que exporta el grueso de su petróleo a Europa a través del mar Caspio.

Ucrania lanza a diario drones contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento.

Rusia responde con ataques masivos con drones y misiles contra el sistema energético ucraniano que amenazan con dejar Ucrania sin luz y calefacción en el próximo invierno.EFE

mos/lab