Rusia derriba 40 drones ucranianos en un ataque que se concentró en el sur del país

1 minuto

Moscú, 26 ene (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 40 drones ucranianos, la mayoría en el sur del país.

«Entre las 23:00 del 25 de enero y las 07:00 del 26 de enero los sistemas de defensa antiaérea derribaron un total de 40 drones ucranianos», informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

La gran parte del ataque, con 34 drones derribado, se concentró en la región sureña de Krasnodar, a orillas del mar Negro.

Otros cuatro fueron interceptados sobrevolando el mar de Azov.

Además fue derribado un dron en la región fronteriza de Briansk, y otro en Kaluga, vecina de Moscú.

Ayer, Defensa se jactó de abatir 52 drones en seis regiones rusas, la mayor parte en Briansk (18) y Krasnodar (15).

Por otro lado, las autoridades regionales de Kursk denunciaron que Ucrania también atacó dicho territorio con artefactos explosivos lanzados por drones.

«En la aldea de Krupets, dos personas fueron heridas como consecuencia del lanzamiento de un artefacto explosivo: una mujer de 63 años y un hombre de 60 años sufrieron conmociones cerebrales», informó el gobernador regional Alexandr Jinshtéin.

Además, Jinshtéin comunicó que una tubería de gas fue dañada en otra aldea del mismo distrito.EFE

mos/alf