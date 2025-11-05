Rusia derriba 40 drones ucranianos sobre seis de sus regiones y la península de Crimea

1 minuto

Moscú, 5 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 40 drones de ala fija ucranianos sobre seis de sus regiones y la anexionada península de Crimea, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, la mayoría de los aparatos abatidos anoche fue destruida sobre las entidades federadas fronterizas con Ucrania.

Las regiones más castigadas fueron las de Vorónezh y Rostov, donde fueron interceptados 11 y 8 drones ucranianos, respectivamente.

También se registraron derribos en la regiones de Kursk (6), Briansk (5) y Bélgorod (2), todas ellas limítrofes con Ucrania.

Además, el mando militar ruso informó de que seis drones ucranianos fueron interceptados y destruidos sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y de otros dos abatidos en la región de Oriol, que no colinda con Ucrania.

Debido a los ataques con drones y para garantizar la seguridad de los vuelos, la autoridades rusas dispusieron la suspensión temporal de la operaciones de los aeropuertos de las ciudad de Yaroslavl, Samara, Penza y Sarátov, restricción que fue levantada una vez cesaron las amenazas a la navegación aérea. EFE

