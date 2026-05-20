Rusia derriba 61 drones ucranianos en apenas dos horas, según Defensa

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Moscú, 20 may (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron hoy 61 drones ucranianos en dos horas, que se suman a los 273 lanzados por Ucrania durante la pasada noche, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Entre las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) y las 09:00 (06:00 GMT) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 61 drones ucranianos de ala fija», señaló el mando castrense ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso.

Según Defensa, los artefactos fueron neutralizados sobre nueve regiones rusas, incluyendo la de Moscú.

Sobre la región de Leningrado, cuyas terminales de exportación e instalaciones portuarias han sido atacadas en reiteradas ocasiones en los últimos tiempos, fueron derribados tres drones, señaló en MAX el gobernador local, Alexandr Drozdenko, mientras que el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó del derribo de uno que se dirigía a la capital rusa.

Ucrania atacó esta noche la refinería Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, ubicada en Kstovo, ciudad satélite de Nizhni Kóvgorod, a casi 500 kilómetros al este de Moscú, según informaron hoy varios medios rusos y ucranianos.

Aunque en un principio las autoridades rusas no reconocieron el ataque, posteriormente el gobernador local, Gleb Nikitin, indicó en MAX que durante la noche fueron derribados 30 drones ucranianos.

«La caída de los fragmentos causó daños y provcó un incendo en dos instalaciones industriales de Kstovo», escribió, al señalar que en estos momentos Emergencias intentan controlar las llamas y paliar las consecuencias del ataque.EFE

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