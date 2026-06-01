Rusia derriba 72 drones ucranianos sobre siete regiones rusas, Crimea y el mar Negro

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Moscú, 1 jun (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 27 drones ucranianos sobre siete regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Crimea y el mar Negro, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche (…) los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 72 drones ucranianos de ala fija sobre las regiones de Astracán, Bélgorod, Briansk, Voronezh, Kursk,y la república de Crimea y el mar Negro», indicó el mando militar ruso en su cuenta de Máz, el Telegram ruso.

Las autoridades rusas locales no reportaron daños a la infraestructura crítica, en la sureña región de Rostov fueron derribadas dos decenas de drones, según el gobernador, Yuri Slúsar.

«La pasada noche fueron destruidas dos decenas de drones que atacaron la región de Rostov. El objetivo del ataque fueron las ciudades de Kamensk-Shajtinsk, Volgodónsk y ocho distritos», escribió en su cuenta de Telegram, al señalar que no hay informaciones sobre daños materiales ni víctimas.

En Voronezh, según informó en MAX el gobernador Alexandr Gúsev, «fueron detectados y aniquilados doce drones sobre seis distritos».

Según informó este lunes el Estado mayor del Ejército ucraniano, durante la pasada noche Rusia lanzó 265 drones de los tipos Shahed, Guerbera, Italmás y drones de imitación Parodia contra Ucrania, de los cuales fueron neutralizados 228.

Los militares ucranianos reportaron 27 impactos de drones en 18 ubicaciones, además de daños por caídas de fragmentos de artefactos en 12 lugares.EFE

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