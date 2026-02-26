Rusia derriba 77 drones ucranianos en las últimas doce horas

Moscú, 26 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 77 drones ucranianos de ala fija en las últimas doce horas, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

El mando militar ruso informó en dos partes publicados en Telegram de la intercepción y el derribo de 60 drones entre las 20:00 hora local (17:00 GMT) y las 23:00 (20:00 GMT) del miércoles, y otros 17, antes de las 07:00 hora local del jueves (04:00 GMT).

El mayor número de drones fue aniquilado sobre la anexionada península de Crimea (27) y en la fronteriza región de Bélgorod (17).

También fueron derribados drones sobre las regiones de Kursk, Briansk, Tula, Kaluga, Voronez y los mares Negro y Azov.

Durante la pasada noche las autoridades aeronáuticas rusas no informaron del cese de operaciones de aeropuertos, y los gobernadores de las mencionadas regiones tampoco publicaron datos sobre posibles daños en los lugares de los hechos.

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo. EFE

