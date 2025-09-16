The Swiss voice in the world since 1935

Rusia derriba 87 drones ucranianos sobre nueve de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 16 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche y durante la madrugada de hoy un total de 87 drones de ala fija ucranianos sobre nueve regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«Desde las 23:00 de la pasada noche hasta las 06:00 hora de Moscú (GMT+3) fueron interceptados y destruidos 87 aparatos ucranianos de ala fija», se afirma en el parte castrense.

Según el mando militar ruso, solo en la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, las unidades de defensa antiaérea derribaron 30 drones enemigos.

Las otras regiones en las que la pasada noche se registró en el mayor número de ataques aéreos fueron las de Sarátov, Rostov y Briansk, donde fueron abatidos 18, 11 y 10 drones respectivamente.

Los otros drones fueron destruidos sobre las regiones de Tula (5), Riazán (4), Volgogrado (2), Vorónezh (2) y Nizhni Nóvgorod (1), así como sobre la península de Crimea (3) y las aguas del mar Negro (1).

Debido a los ataques aéreos los aeropuertos de las ciudades de Sarátov, Volgogrado y Kaluga, capitales de la regiones homónimas, suspendieron temporalmente sus operaciones. EFE

