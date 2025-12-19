Rusia derriba 94 drones ucranianos sobre siete regiones y los mares de Azov y el Caspio

Moscú, 19 dic (EFE).- Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la pasada noche 94 drones de ala fija sobre siete regiones rusas y los mares de Azov y el Caspio, según informó hoy en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.

El grueso de los ataques afectó a la sureña región de Rostov (36), seguida por la región fronteriza de Bélgorod (17).

Sobre la región de Voronezh fueron derribados otros 15 drones.

Además fueron interceptados y aniquilados drones en las regiones de Samara (6), Astracán (6), Kursk (1) y Krasnodar (19).

Sobre el mar del Caspio fueron derribados siete drones y otros cinco sobre el mar de Azov.

Debido al peligro de ataques de drones once aeropuertos días interrumpieron temporalmente sus operaciones: Guelendzhik, Tambov, Kaluga, Volgogardo, Penza, Sarátov, Vladikavkaz, Grozni, Magás, Yaroslavl y Samara.

Ucrania lanza ataques de drones diarios contra el territorio ruso, con el objetivo de afectar la producción de combustible en Rusia y dañar la logística del Ejército ruso.EFE

