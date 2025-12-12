Rusia derriba 95 drones ucranianos, dos llegaron hasta el mar Caspio

1 minuto

Moscú, 12 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron en la madrugada del viernes 95 drones ucranianos sobre 10 regiones rusas, el mar Negro y el mar Caspio.

«Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 90 drones ucranianos de ala fija», comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Más adelante las autoridades informaron de otros cinco drones abatidos entre las 07:00 y las 09:00 (hora de Moscú).

La región más afectada fue con diferencia Briansk, donde se derribaron 63 drones, seguida de Yaroslavl (ocho) y la región de Moscú (seis).

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, los drones derribados en la región de Moscú se dirigían contra la capital, e informó de un total de ocho drones interceptados hasta las 09:10 horas.

También se abatieron drones sobre las regiones de Tver, Smolensk, Tambov, Tula, Kaluga, Orioly Rostov.

En Tver fue alcanzado por el ataque un edificio residencial, por lo que cuatro personas fueron ingresadas en un hospital, aunque según las autoridades regionales sus vidas no corren peligro.

También fueron interceptados tres drones sobrevolando el mar Negro y otros dos sobre el Caspio, a 1.300 kilómetro al sureste de Moscú.

De nuevo cerraron multitud de aeropuertos rusos a causa de los ataques, después de que ayer se llegaran a cancelar y aplazar más de 360 vuelos en el país.

En la jornada pasada, el Ministerio de Defensa ruso informó haber abatido 287 drones ucranianos, uno de los mayores ataques contra el país este año. EFE

mos/ah