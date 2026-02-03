Rusia derriba diez drones ucranianos en una noche, el menor ataque en las últimas semanas

Moscú, 3 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron diez drones ucranianos de largo alcance durante la última noche, el menor ataque en las últimas semanas, mientras continúa en suspenso la posible prolongación de la tregua energética alcanzada por las partes con mediación de Estados Unidos.

«Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron diez drones ucranianos de ala fija», informó hoy en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según el mando castrense ruso, tres drones fueron neutralizados sobre la región fronteriza de Bélgorod, tres en Oriol, dos en Kaluga, y otros dos en Kursk y Rostov.

En los últimos días la cantidad de ataques ucranianos contra la retaguardia rusa se ha reducido considerablemente: entre el 31 de enero y el 2 de febrero fueron derribados cerca de 25 drones diarios promedio, mientras el 26 de enero fueron aniquilados 106 y el 4 de enero, alrededor de 400, según datos de Defensa ruso.

A pesar de la baja intensidad de ataque de esta noche, las autoridades rusas decretaron cierres temporales en los aeropuertos de Vladikavkaz, Grozni, Magas y Kaluga.

Ucrania ha reconocido que la parte rusa ha cesado sus ataques contra la infraestructura energética acordada el jueves pasado con mediación de Estados Unidos y que según el Kremlin debería durar al menos hasta este domingo.

Sin embargo, ha denunciado ataques contra la infraestructura de transporte que han cobrado numerosas víctimas, como el ataque el domingo contra un autobús que transportaba mineros en Dnipropetrovsk y se cobró doce vidas, o contra un tren en Zaporiyia que cobró cinco víctimas mortales.

Pese al fin del plazo establecido para la tregua, Rusia no ha informado de nuevos ataques al sector energético ucraniano en esperas de la próxima ronda de negociaciones en Abu Dabi, prevista para el 4 y 5 de febrero.EFE

