Rusia derriba esta mañana 29 drones ucranianos en la región fronteriza de Bélgorod

2 minutos

Moscú, 4 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta mañana 29 drones ucranianos sobre la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, con lo que ascendieron a casi 150 los aparatos interceptados desde anoche en todo el país, según informó el Ministerio de Defensa de Moscú.

«Entre las 08:00 y 11.00 hora de Moscú (GMT+3) los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 29 drones de ala fija ucranianos sobre el territorio de la región de Bélgorod», se afirma en un parte castrense publicado en Telegram.

Con anterioridad, el mando militar ruso había informado de que durante la pasada anoche las defensas antiaéreas destruyeron 117 drones sobre diez regiones rusas y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

El primer parte de hoy señalaba que los mayores números de derribos de drones se produjeron en la región de Briansk (27), Volgogrado (16), Kursk (15) y Crimea (15).

Anoche, varios aparatos no tripulados ucranianos alcanzaron y provocaron un incendio en una zona industrial en la región de Leningrado, en el noroeste de Rusia, según informó el gobernador de esa entidad federada rusa, Alexandr Drozdenko.

«La defensas antiaéreas están operando contra drones en Kírishi. Se produjo un incendio en la zona industrial. Los bomberos comenzaron a sofocarlo», escribió la máxima autoridad regional en su canal de Telegram.

La ciudad de Kírishi alberga la refinería de petróleo KINEF, perteneciente a la petrolera Surgutneftegaz, que según medios ucranianos fue el objetivo del ataque aéreo.

Kírishi se encuentra a más de 800 kilómetros del lugar más próximo de la frontera ucraniana.

En los últimos meses, Ucrania ha redoblado sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas, lo que ha provocado un déficit de gasolina, con el consiguiente incremento de los precios. EFE

mos/amg