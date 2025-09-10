The Swiss voice in the world since 1935

Rusia derriba más de 120 drones en el mayor ataque aéreo ucraniano de las últimas semanas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 10 sep (EFE).- La defensas antiaéreas rusas derribaron 122 drones sobre doce regiones del país y la anexionada Crimea, en el mayor ataque aéreo ucraniano de las últimas semanas, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«Desde la medianoche hasta las 05:00 hora de Moscú (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 31 drones de ala fija ucranianos», se afirma en el parte castrense.

Según el mando militar ruso, 21 de los aparatos no tripulados abatidos fueron destruidos sobre la región de Briansk, fronteriza con Ucrania.

Otros 17 drones fueron abatidos en la península de Crimea nexionada por Rusia en 2014, y 15, sobre las aguas del mar Negro, que baña ese territorio.

Los aparatos restantes, añadió Defensa, fueron derribados sobre las regiones de Voronezh (12), Bélgorod (11), Kursk (11), Krasnodar (11), todas ellas colindantes con Ucrania, y las regiones de Oriol (9), Kaluga (5), Riazán (3), Nizhni Novgorod (2), Rostov (2). Tver (2) y Tula (1)

El ataque ucraniano se produjo después que este martes Ucrania denunciara que 24 personas, número que hoy elevó a 25, murieron en un ataque ruso con una bomba aérea contra la localidad de Yarova, en la región oriental de Donetsk. EFE

mos/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR