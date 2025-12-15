Rusia derriba más de 200 drones ucranianos en las últimas doce horas

2 minutos

Moscú, 15 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 217 drones ucranianos de ala fija entre las 20:00 hora de Moscú de este domingo (17:00 GMT) y las 08:00 hora de Moscú (05:00 GMT), 18 de los cuales fueron interceptados en las cercanías de la capital rusa, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«El 14 de diciembre entre las 20:00 hora de Moscú y las 23:00 hora de Moscú (20:00 GMT) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 71 drones ucranianos de ala fija», señaló el mando ruso en una nota publicada en Telegram.

Posteriormente Defensa emitió dos partes más, en los que informó del derribo de 130 drones ucranianos entres las 23:00 hora de Moscú y las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT), y de otros 16 artefactos aéreos entre las 07:00 y las 08:00 hora local.

La región más afectada fue la de Rostov, que sufrió el ataque de 60 drones.

Según informó en Telegram el gobernador local, Yuri Slusar, las ciudades de Rostov en el Don, Kámensk, Novoshájtinsk y otros nueve municipios de la región sufrieron un «ataque masivo».

«Por suerte, no hubo heridos (…) En Rostov se incendiaron dos automóviles aparcados junto a una vivienda. El propietario de uno de los automóviles que trató de sofocar el fuego recibió quemaduras en la mano. Recibió atención médica pero no quiso ser hospitalizado», escribió.

Además, varias casas recibieron daños en los techos y los ventanales.

Los ataques de las últimas 12 horas también afectaron a las regiones de Astracán (38), Briansk (35) y Bélgorod (11), entre otras.

También fueron derribados drones sobre los mares de Azov y el Caspio.

La región de Moscú fue atacada por 29 drones, quince de los cuales se dirigían a la capital de Rusia, lo que provocó el cierre temporal de los aeropuertos Domodiédovo y Zhukovski, al sur de la ciudad.EFE

mos/alf