Rusia derriba más de 220 drones ucranianos, nueve de los cuales se dirigían a Moscú

Moscú, 12 sep (EFE).- Rusia derribó anoche sobre su territorio más de 220 drones de ala fija ucranianos, nueve de los cuales se dirigían a Moscú, según denunció hoy el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

El regidor indicó en su canal del servicio de mensajería nacional Max que especialistas trabajan en los lugares de la caída de los fragmentos de drones, sin mencionar si causaron víctimas o daños.

Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 221 drones de ala fija ucranianos», informó a su vez el Ministerio de Defensa de Rusia sobre el mayor ataque aéreo lanzado por Ucrania contra el territorio ruso en la últimas semanas.

El parte castrense, publicado en Telegram, precisó que 85 drones fueron abatidos sobre la región de Briansk, cuyo gobernador, Alexandr Bogomaz, informó de siete heridos en esa entidad fronteriza con Ucrania.

El ataque aéreo ucraniano abarcó trece regiones de la parte europea de Rusia.

En la región de Smolensk las defensa antiaéreas derribaron 42 drones y en la de Leningrado, 28.

El gobernador de esta última región, Alexandr Drozdenko, informó en Telegrama de que en el puerto de Primorsk el ataque con drones provocó sendos incendios en un barco y un estación de bombeo, que fueron sofocados rápidamente sin que se produjeran víctimas.

El puerto de Primorsk, en golfo de Finlandia, se encuentra a unos 1.000 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.

Según el mando militar ruso, los demás drones fuero derribados en las regiones de Kaluga (18), Nóvgorod (14), Oriol (9), Moscú (9), Bélgorod (7), Rostov (3), Tver (3), Pskov (1), Tula (1) y Kursk (1).

Los aeropuertos cinco ciudades de la parte europea de Rusia, entre ellas San Petersbugo, suspendieron temporalmente sus operaciones debido al ataque aéreo. EFE

mos/jgb