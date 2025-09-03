Rusia derriba más de cien drones sobre cinco de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 3 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche y las primeras horas de esta mañana un total 105 drones de ala fija ucranianos sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

El parte castrense, publicado en Telegram, indicó que la mayor parte de los ataques se concentró en las regiones de Rostov, Briansk y Krasnodar, donde fueron abatidos 25, 24 y 20 drones, respectivamente.

Debido a la caída de un dron junto a una estación ferroviaria de la región de Rostov quedó interrumpido temporalmente suministro de electricidad a las catenarias, lo que provocó el retraso de 26 trenes, según informó Ferrocarriles de Rusia.

El mando militar ruso, que precisó que los ataques aéreos se produjeron entre las 23:00 del martes y las 07:00 de hoy (GMT+3), añadió que las defensas antiaéreas derribaron ocho drones en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y un total de 17 sobre el mar Negro y de Azov, que bañan sus costas.

Los demás aparatos no tripulados fueron destruidos sobre las regiones de Kaluga (diez) y Smolensk (uno).EFE

