Rusia derriba más de cien drones ucranianos sobre su territorio y la anexionada Crimea
Moscú, 28 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 102 drones de ala fija ucranianos sobre su territorio, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y de Azov, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el ataque aéreo, el más masivo de los últimos días, se produjo entre las 23:00 de ayer y las 07:00 de este jueves, hora de Moscú (GMT+3).
El mayor número de drones destruidos la pasada noche se registró en la zona de Crimea y los mares Negro y de Azov, que bañan la península, donde fueron derribados un total de 34 drones, 11 de ellos sobre el territorio anexionado por Moscú en 2014.
Los demás aparatos fueron interceptados en las regiones de Rostov (21), Samara (21), Krasnodar (18), Vorónezh (3), Sarátov (3) y Volgogrado (2).
Debido al ataque con drones los aeropuertos de seis ciudades rusas, entre ellas Sochi y Volgogrado, suspendieron temporalmente sus operaciones.
Ucrania denunció a su vez que al menos diez civiles, entre ellos un niño, murieron en Kiev como resultado de los ataques rusos de anoche con misiles y con drones. según han informado las autoridades ucranianas.
«El número de heridos ha subido a 48. De estos, diez han muerto», anunció en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko. EFE
mos/alf