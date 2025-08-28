The Swiss voice in the world since 1935

Rusia derriba más de cien drones ucranianos sobre su territorio y la anexionada Crimea

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 28 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 102 drones de ala fija ucranianos sobre su territorio, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y de Azov, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, el ataque aéreo, el más masivo de los últimos días, se produjo entre las 23:00 de ayer y las 07:00 de este jueves, hora de Moscú (GMT+3).

El mayor número de drones destruidos la pasada noche se registró en la zona de Crimea y los mares Negro y de Azov, que bañan la península, donde fueron derribados un total de 34 drones, 11 de ellos sobre el territorio anexionado por Moscú en 2014.

Los demás aparatos fueron interceptados en las regiones de Rostov (21), Samara (21), Krasnodar (18), Vorónezh (3), Sarátov (3) y Volgogrado (2).

Debido al ataque con drones los aeropuertos de seis ciudades rusas, entre ellas Sochi y Volgogrado, suspendieron temporalmente sus operaciones.

Ucrania denunció a su vez que al menos diez civiles, entre ellos un niño, murieron en Kiev como resultado de los ataques rusos de anoche con misiles y con drones. según han informado las autoridades ucranianas.

«El número de heridos ha subido a 48. De estos, diez han muerto», anunció en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko. EFE

mos/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR