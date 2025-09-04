Rusia derriba más de medio centenar de drones sobre tres de sus regiones y el mar Negro

1 minuto

Moscú, 4 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron en las últimas horas un total de 55 de ala fija sobre tres regiones del país y las aguas del mar Negro, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según los partes castrenses, los ataques aéreos se produjeron entre las 23:00 de este miércoles y las 06:00 de hoy (GMT+3).

Por segundo día consecutivo la región más castigada fue la de Rostov, fronteriza con Ucrania, donde los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 29 drones, cuatro más que la noche anterior

Las otras dos entidades federadas atacadas fueron la regiones de Volgogrado y Krasnodar, donde fueron derribados seis y cuatro aparatos no tripulados, respectivamente.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró ayer en Pekín que ve «cierta luz al final del túnel» en Ucrania gracias a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, pero recalcó que en caso de que las negociaciones de paz no prosperen, Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos «por medios militares».

Según el jefe del Kremlin, el Ejército ruso avanza en casi todos los sectores del frente, mientras que la situación del enemigo es «crítica», ya que apenas cuenta con reservas y la mayoría de sus brigadas tienen menos de la mitad del personal necesario. EFE

mos/alf