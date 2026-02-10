Rusia derriba seis drones ucranainos en uno de los menores ataques del año

1 minuto

Moscú, 10 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron seis drones ucranianos de largo alcance la pasada madrugada, en uno de los menores ataques en el transcurso del año.

«Entre las 23:00 (hora Moscú) y las 07:00 los sistemas de defensa antiaérea destruyeron seis drones de ala fija ucranianos», informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Tres drones fueron interceptados en la región fronteriza de Bélgorod, dos en Astraján y uno en Kursk, también fronteriza con Ucrania.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, comunicó a través de su canal de Telegram que en las últimas 24 horas la región había sido víctima de ataques de 84 drones ucranianos.

A causa de los ataques contra Bélgorod, la región rusa más castigada por los constantes ataques de drones ucranianos, resultaron heridas dos personas.

Ayer, Defensa comunicó haber derribado 69 drones ucranianos sobre ocho regiones rusas, la mayoría fueron abatidos en Kursk (28) y Briansk (27).EFE

mos/jgb