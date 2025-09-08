Rusia derriba siete drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones
Moscú, 8 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche siete drones de ala fija ucranianos sobre cuatro de sus regiones, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, los aparatos ucranianos fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Tula (tres), Smolensk (dos), Briansk (uno) y Riazán (uno).
La pasada noche ha sido una de más tranquilas de las últimas semanas para la defensas antiaéreas rusas.
Ucrania informó a su vez de que neutralizó durante la pasada noche 112 de los 142 vehículos no tripulados lanzados por Rusia contra su territorio.
Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, otros 26 drones impactaron en 7 localizaciones distintas no especificadas.
Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques con drones de larga distancia contra sus respectivas retaguardias. EFE
