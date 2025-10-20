Rusia derriba siete drones ucranianos sobre tres de sus regiones y la anexionada Crima

Moscú, 20 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche siete drones de ala fija ucranianos sobre tres regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, tres de los aparatos fueron interceptados y destruidos sobre el territorio de Crimea, mientras que los cuatro restante fueron abatidos sobre las regiones de Briansk (dos), Lípesk (uno) y Uliánovsk (uno).

La intensidad de los ataque aéreos ucraniano anoche disminuyó notablemente en comparación con las dos anteriores jornadas, cuando las defensas antiaéreas rusa derribaron diariamente más de cuarenta drones.

La víspera un ataque ucraniano alcanzó una planta de gas en la región de Oremburgo, a 1.200 kilómetros al sureste de Moscú y a unos 1.000 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.

«Drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar otra instalación industrial en la región. La infraestructura de la planta de (procesamiento de) gas resultó parcialmente dañada», informó el gobernador regional, Yevgueni Solntsev, en su canal de Telegram.

Desde agosto pasado, Ucrania ha redoblado su ataques contra las infraestructuras petroleras y gasísticas de Rusia con el propósito de mermar sus capacidades de suministro de combustibles y sus ingresos por la exportación de estos. EFE

