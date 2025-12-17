The Swiss voice in the world since 1935
Rusia descarta visita de Witkoff y espera que EEUU le informe sobre consultas en Berlín

Moscú, 17 dic (EFE).- El Kremlin descartó la visita esta semana del emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, aunque aseguró que espera que Washington informe cuanto antes a Moscú sobre los resultados de las consultas de los últimos días con ucranianos y europeos en Berlín.

«No, no está planificada para esta semana. Lo que esperamos es que, cuando estén preparados, nuestros colegas estadounidenses nos informen sobre los resultados del trabajo realizado con los ucranianos y los europeos «, comentó este miércoles Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE

