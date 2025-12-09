Rusia desmanteló unos 30 canales de tráfico ilegal de armas, algunos desde Ucrania

1 minuto

Moscú, 9 dic (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha desmantelado varias decenas de canales de tráfico ilegal de armas en lo que va de 2025, incluidos algunos procedentes de Ucrania.

«Hemos desmantelado 29 canales de tráfico ilegal de armas, incluidos los provenientes de la zona de la operación militar especial (en Ucrania)», dijo el director del FSB, Alexandr Bórtnikov, citado por la agencia TASS.

Además, desde el inicio del año, los servicios especiales han «desmantelado 113 talleres clandestinos de modernización y modificación de armas».

«Hemos descubierto y desmantelado las actividades de 87 grupos del crimen organizado involucrados en el contrabando de armas. Nos hemos incautado de más de 200 sistemas de misiles portátiles, más de 147.000 municiones y 1.500 artefactos explosivos estándares y caseros», agregó.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aludió en el pasado a la introducción ilegal de armas en el país debido a la guerra en Ucrania y llamó a los servicios especiales a prestar especial atención a ese problema. EFE

mos/mr