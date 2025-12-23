Rusia desmantela canal de tráfico de migrantes de Asia y Oriente Medio hacia Europa

Moscú, 23 dic (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) desmanteló un importante canal de tráfico de migrantes de las regiones de Asia y el Pacífico y Oriente Medio hacia Europa, tras detener al organizador y otros 20 participantes de la red ilegal, según informó hoy el servicio de prensa de la entidad.

«Los delincuentes ofrecían a ciudadanos extranjeros invitaciones ficticias de personas jurídicas nominales a cambio de pagos, con el objetivo de su posterior ingreso en el territorio del país con visas empresariales», señaló el FSB, citado por la agencia rusa Interfax.

La dependencia informó sobre la detención y arresto del organizador y 20 miembros del grupo.

«Se estableció que el grueso de los clientes eran migrantes de países de la región de Asia y el Pacífico y de Oriente Medio, que tenían la intención de utilizar el territorio ruso para su tránsito a países de Europa o para llevar a cabo actividades laborales ilícitas», sostuvo el servicio.

Tras el ingreso de los ciudadanos extranjeros a Rusia, las dependencias a cuyo nombre fueron extendidas las invitaciones no cumplían las obligaciones previstas por las leyes rusas, lo cual permitía a los migrantes trasladarse sin control por todo el territorio del país.

«A partir de 2024 los delincuentes legalizaron a más de 2.000 ciudadanos de países de Asia y el Pacífico y el Oriente Medio utilizando este esquemas, obteniendo ganancias ilegales de al menos 500 millones de rublos (6,35 millones de dólares)», sostuvo el FBS.

Los agentes de seguridad rusos practicaron durante la operación 65 registros en las regiones de Rostov, Nóvgorod, Ivánovo, la región de Leningrado y Perm, e interrogaron a más de 100 personas implicadas y testigos.

«Se requisó una gran cantidad de documentos migratorios falsos, documentos de contabilidad sumergida, dinero, ordenadores y equipos ofimáticos», indicó la dependencia, que incoó causas penales por organización de migración ilegal. EFE

