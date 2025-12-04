The Swiss voice in the world since 1935
Rusia desmantela una red exportaba ilegalmente motores que podían servir para la guerra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 4 dic (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha desmantelado una red de contrabando que exportaba ilegalmente motores de uso militar y civil, informaron este jueves medios rusos.

«El FSB desmanteló la actividad ilegal de dos empresarios de Yaroslavl (a unos 240 kilómetros al noreste de Moscú) que intentaron contrabandear productos de doble uso», comunicaron las fuerzas de seguridad, citadas por TASS.

Según las autoridades, «los acusados organizaron la producción y el suministro ilegal de motores de doble uso al extranjero en nombre de un representante de un estado extranjero».

Los detenidos se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión, mientras que los motoroes fueron retirados del mercado.

Anteriormente, los medios rusos comunicaron de otro caso de exportación ilegal de motores de doble uso al extranjero, en el que los acusados fueron condenados a tres años y medio de cárcel.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, Rusia controla el mercado de los bienes que pueden tener uso tanto civil como militar, debido a la limitación de productos por las sanciones impuestas por Occidente con el objetivo de reducir la capacidad militar de Moscú.EFE

mos/mr

