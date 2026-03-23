Rusia desmiente que negociase con EE.UU. dejar de compartir información clave con Irán

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Moscú, 23 mar (EFE).- El Kremlin desmintió este lunes supuestas negociaciones con Estados Unidos para cesar el intercambio ruso de información de inteligencia con Irán sobre la ubicación de tropas estadounidenses, a cambio de que Washington deje de proporcionar datos similares a Ucrania.

«Hemos visto esta información. Es completamente falsa», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El portal Politico informó anteriormente de que el enviado presidencial ruso para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, durante una reunión con el enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, en Miami, supuestamente hizo tal propuesta a Washington.

Así, Rusia dejaría de proporcionar información de inteligencia sobre las tropas estadounidenses en Oriente medio, a cambio de que EE.UU. dejara de proporcionar a Ucrania información relacionada con Rusia.

Según la publicación original, Washington rechazó la propuesta. El viernes Dmítriev ya comentó en la red social X, prohibida en Rusia, que la noticia era falsa.

A principios de marzo corrió el rumor de que Rusia proporciona información de inteligencia sobre la ubicación de fuerzas estadounidenses a Irán, lo que le habría permitido lanzar ataques precisos contra sus agresores.

Al día siguiente el presidente de EE.UU., Donald Trump, restó importancia a los rumores y se mofó de las preguntas de los periodistas al respecto.

Poco después Witkoff alegó a la prensa que la parte rusa le había comunicado que no era cierto que compartiese información semejante con Teherán.EFE

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