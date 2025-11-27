Rusia detecta falsificaciones en mitad de marcas de aceite de oliva, incluido españolas

Moscú, 27 nov (EFE).- La agencia estatal de control de calidad rusa, Roskachestvo, anunció hoy que ha detectado falsificaciones en la mitad de las marcas comerciales de aceite de oliva que analizó en el mercado ruso, lo que incluye tres españolas, aunque precisa que las tres empresas ya han tomado medidas para modificar sus artículos y reforzar las inspecciones.

«Especialistas analizaron 15 marcas de aceite de oliva, centrándose en el análisis de ácidos grasos. Este método permite detectar con gran precisión impurezas de otros aceites (como el de girasol o colza), que se añaden ilegalmente para reducir costes. Siete de las 15 muestras mostraron indicios de falsificación», comunicó la agencia en un informe a través de su página web.

Entre las marcas con indicios de falsificación, cinco se vendían como aceites de oliva virgen extra: Agrolive y Feudo Verde (A.Iberandalus S.L., España); Columb (Aceites Albert S.A., España); Nygellaoil (Rusia) y Vesuvio (Italia).

Mientras que los otros dos productos, Olivo (Bielorrusia) y otro aceite de Columb se comercializaban como mezclas de aceites de oliva o como orujo, pero los análisis mostraron impurezas por la presencia de otras sustancias.

Por otro lado, los expertos confirmaron la calidad y pureza de las marcas Filippo Berio (Italia); Monini (Italia); ITLV (Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, España); Vegetelle (Aceites Albert S.A., España); De Cecco (Italia); Olivea (Grand-Agro, Azerbaiyán) y Borges, ya mencionada y que trabaja a través de distintas marcas para diferentes supermercados.

Roskachestvo denuncia que los fabricantes etiquetan sus productos como aceite de oliva, pero utilizan códigos para productos catalogados como mezclas de aceites vegetales en sus declaraciones aduaneras, por lo que legalmente se permite la presencia de otras grasas en su interior.

Después de ser informados, las marcas Olivo, Columb, Agrolive y Feudo Verde tomaron medidas para modificar sus artículos y reforzar las inspecciones.

Nygellaoil, mientras tanto, decidió suspender la venta de su línea de aceites y la cadena de supermercados Magnolia lo retiró de sus estanterías.

En marzo, Bielorrusia prohibió la comercialización de varios productos de aceitunas españolas tras detectar aditivos que la normativa estatal no contempla para la venta al público.EFE

