Rusia detiene a azerbaiyano acusado de colaborar con Ucrania en medio de tensión con Bakú

2 minutos

Moscú, 8 sep (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) detuvo a un ciudadano azerbaiyano por preparar un atentado terrorista en servicio de Ucrania, en medio del clima de tensión entre Rusia y Azerbaiyán, informaron este lunes medios locales.

Según las fuerzas de seguridad, el detenido formaba parte de «una organización terrorista ucraniana» y realizó actividades de reconocimiento de varios objetivos, tales como edificios administrativos e infraestructura de transporte en la región suroeste rusa de Stávropol, con la intención de cometer un atentado, explica el diario Kommersant.

La investigación policial sostiene que el hombre, que anteriormente sirvió en las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán, había preparado un explosivo casero.

Hoy mismo, la agencia TASS informó de que el segundo implicado en el asesinato del Jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica, Ígor Kirílov, es un ciudadano ruso nacido en Bakú llamado Robert Safarián.

Kirílov fue asesinado en diciembre de 2024 con un artefacto explosivo colocado en un patinete eléctrico.

Estos hechos tienen lugar en un clima de tensión entre Moscú y Bakú, quienes encuentran asperezas desde el derribo por error de un avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines a manos de las defensas antiaéreas rusas en diciembre de 2024.

Ante la ausencia de disculpas por parte del Kremlin, la situación empeoró tras la reciente muerte de dos azerbaiyanos durante una operación policial rusa y la detención de otros tantos nacionales de Azerbaiyán.

Bakú respondió con la detención de 13 ciudadanos rusos, sobre quienes Moscú expresó la semana pasada su confianza de próxima liberación.

El pasado miércoles, durante la cumbre en Pekín, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, se saludaron brevemente.

Putin comentó posteriormente que «siempre surgen algún tipo de preguntas en las relaciones entre países, y que siempre surgen problemas en relación con la actualidad o la política», pero aseguró su esperanza de que «el interés mutuo pondrá las cosas en su lugar».EFE

