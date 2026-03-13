Rusia detiene a dos hombres acusados de alta traición por espiar para Ucrania

Moscú, 13 mar (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a dos residentes de las regiones de Moscú y la vecina Tver por recopilar información para la inteligencia ucraniana, informó este viernes el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

«Siguiendo instrucciones de sus contactos, recopilaron y transmitieron información al enemigo sobre instalaciones militares y ubicaciones de despliegue de tropas rusas en las regiones de Moscú, Tula y Tver», señala el comunicado del FSB citado por TASS.

Las fuerzas de seguridad indicaron que los detenidos son hombres nacidos en 2004 y 1989 y se enfrentan a una condena máxima de cadena perpetua por alta traición.

Al mismo tiempo, las autoridades judiciales de Crimea, península ucraniana anexionada por Moscú en 2014, condenaron a 18 años de prisión a un hombre de 32 años por espiar para Ucrania.

El tribunal dictaminó que el residente de la ciudad de Yalta a finales de 2023 filmó los despliegues de buques de guerra en Sebastopol y envió la información recopilada a la parte ucraniana.

Paralelamente, el FSB detuvo en la región de Chitá, fronteriza con Mongolia, a un hombre de 42 años que publicó comentarios en chats de Telegram justificando ataques contra el puente que une Rusia con Crimea.

El detenido, quien según las autoridades policiales «publicó comentarios en los que justificaba las actividades terroristas de los servicios secretos ucranianos y pedía ataques con misiles contra la infraestructura ferroviaria del puente de Crimea», fue acusado de justificación del terrorismo. EFE

