Rusia detiene a dos saboteadores reclutados por la inteligencia ucraniana

2 minutos

Moscú, 23 ene (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo en la anexionada península ucraniana de Crimea a dos ciudadanos rusos que perpetraron varios sabotajes y atentados terroristas entre 2024 y 2025 por orden de los servicios de inteligencia ucranianos, según informó hoy la entidad.

«El FSB detuvo en la república de Crimea a dos ciudadanos rusos (…) implicados en la comisión en 2024 y 2025 de una serie de sabotajes y atentados terroristas por indicación de los servicios de inteligencia ucranianos», indicó el departamento de prensa del servicio, citado por la agencia rusa TASS.

Según los investigadores, los detenidos establecieron contacto con un agente de la inteligencia ucraniana bajo cuyas órdenes recopilaban y enviaban al enemigo información sobre el emplazamiento en Crimea de objetivos del Ministerio de Defensa ruso, infraestructura crítica, desplazamientos de columnas militares y sobre los resultados de los ataques ucranianos con misiles.

«Por orden del agente incendiaron varios armarios de relés de la compañía Ferrocarriles de Crimea y equipamiento de estaciones de telefonía móvil ubicadas en los distritos Sakski y Simferópolski de Crimea», señaló el FSB.

Los investigadores incoaron contra ambos causas penales por atentados terroristas y preparación para actividades terroristas.

Según uno de los detenidos, el agente ucraniano les ofreció dinero para que cometiesen estos delitos, durante los cuales debían grabar con sus móviles los objetivos atacados y decir durante los últimos segundos de la grabación «Crimea es Ucrania».

El agente ucraniano les envió cinco objetivos a atacar. EFE

