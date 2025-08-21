Rusia detiene a un ciudadano marroquí por entrar ilegalmente en el país

Moscú, 21 ago (EFE).- Un ciudadano marroquí fue detenido en la región de Altái, a casi 3.000 kilómetros de Moscú tras intentar cruzar ilegalmente la frontera rusa, informó este jueves la agencia TASS.

«El Tribunal del distrito de Tretiakovski de la región de Altái fue notificado de una causa penal contra un ciudadano del Reino de Marruecos acusado de cruzar ilegalmente la frontera de Rusia», señala el informe judicial.

Según la investigación, el ciudadano marroquí cruzó ilegalmente la frontera desde Kazajistán y fue detenido en la región de Altái por el departamento fronterizo del Servicio Federal de Seguridad (FSB).

Tras la detención, el hombre, cuyo nombre no revelan las autoridades judiciales, explicó que el 6 de junio partió a Rusia desde Marruecos buscando una vida mejor.

El migrante se adhirió a que había visto información en redes sociales de que en Rusia podría mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.

Desde hace años, Rusia lleva a cabo una propaganda activa en internet para mejorar su imagen al exterior.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y deteriorarse las relaciones con Occidente, reorientó sus esfuerzos de poder blando a otros países, como los del continente africano.EFE

