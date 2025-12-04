Rusia devuelve a Ucrania a otros siete niños con el apoyo de Melania Trump

2 minutos

Moscú, 4 dic (EFE).- Rusia ha devuelto a Ucrania a otros siete niños con el apoyo de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, informó hoy la defensora del menor rusa, María Lvova-Belova.

«Continuamos nuestro trabajo para la reunificación de niños con sus familias en Rusia, Ucrania y terceros países. Llevamos a cabo esta labor por encargo del presidente ruso, Vladímir Putin. Siete menores se reúnen con sus familias en Ucrania, seis niños y una niña», escribió en Telegram.

La funcionaria, buscada por la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta deportación ilegal de niños ucranianos, agradeció a Melania Trump «por su invariable apego y participación en estas actividades».

«Ella participa en nuestros continuados esfuerzos para reunificar a los niños con sus familias», añadió.

Ucrania ha acusado a Rusia de trasladar a su territorio a miles de niños sin el consentimiento de sus familias o tutores, mientras que Moscú siempre ha negado estas acusaciones y asegura que ha protegido a menores que se encontraban en situación vulnerable en zonas de combate.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, entregó Putin durante su encuentro de agosto pasado en Alaska, una carta de su esposa, Melania Trump, en la que ella le insta a proteger a los niños de la guerra.

La exmodelo eslovena escribió a Putin que los niños quieren «amor, posibilidades y seguridad ante el peligro» y le recordó las responsabilidades y deberes de los «padres» y los «líderes» para alimentar la «esperanza de la siguiente generación» más allá de la «comodidad de unos pocos», de acuerdo al medio estadounidense.

Según Melania, el mandatario ruso respondió a su carta por escrito «disposición de entablar un diálogo directo conmigo y detallando información sobre los niños ucranianos que residen en Rusia».

«Desde entonces, el presidente Putin y yo hemos mantenido un canal de comunicación abierto sobre el bienestar de estos niños», aseguró.EFE

mos/jlp