Rusia dice haber atacado dos buques con cargamento militar en puerto ucraniano de Mikoláiv

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Moscú, 27 jul (EFE).- El Ejército ruso atacó durante la pasada noche el puerto ucraniano de Mikoláiv, causado daños a dos buques con cargamento militar, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Esta noche las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron atacando los puertos de Ucrania utilizados para el transporte de cargas para el Ejército ucraniano», señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en la red de mensajería Telegram.

Según Defensa, «los drones rusos atacaron dos buques en el puerto de Mikoláiv durante la descarga de cargas de propósito militar».

Rusia ha intensificado durante las últimas semanas los ataques contra los puertos ucranianos en el mar Negro, fundamentalmente los de Odesa, Chornomorsk e Izmail, tras la ofensiva ucraniana contra buques que se dirigían a puertos rusos en los mares Negro y Azov.

La semana pasada el Kremlin aseguró que seguiría golpeando los buques que suministren armamento a Ucrania, a pesar de que estos ataques hayan causado la muerte de ciudadanos de terceros países, como la India.

«Nuestras Fuerzas Armadas atacan y seguirán atacando buques que transporten municiones, armas y demás para el régimen de Kiev», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El representante de la Presidencia rusa explicó que se encuentran en contacto con las autoridades indias, ante quienes están «aclarando su postura», después de que el Ministerio de Exteriores de la India citase al encargado de negocios ruso tras la muerte de cuatro marineros indios en esos episodios. EFE

mos/mra