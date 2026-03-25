Rusia dice haber derribado cerca de 400 drones en un ataque ucraniano que afectó un puerto

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Rusia afirmó el miércoles haber derribado durante la noche 389 drones ucranianos, en un ataque a gran escala que se centró especialmente en la región de Leningrado, en el noroeste, donde un importante puerto del golfo de Finlandia resultó afectado.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra Rusia, que desde el inicio de su ofensiva en febrero de 2022 bombardea diariamente el país y lanzó el martes cerca de 1.000 drones en 24 horas, según Kiev.

Ese ataque dejó ocho muertos en varias regiones de Ucrania.

Entre las 20H00 GMT del martes y las 04H00 GMT del miércoles, «los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 389 drones ucranianos», especialmente sobre las regiones de Briansk, Bélgorod y Kursk, fronterizas con Ucrania, indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Los ataques con drones también apuntaron a la región de Moscú, así como Leningrado, donde fue alcanzado el importante puerto de Ust-Luga, informaron las autoridades locales.

La región de Leningrado rodea la ciudad de San Petersburgo y se encuentra a cientos de kilómetros de Ucrania.

«Se está controlando un incendio en el puerto de Ust-Luga», indicó el gobernador regional, Aleksandr Drozdenko, quien señaló que hasta el momento no se han reportado víctimas.

El funcionario no especificó qué zona del muelle había sido afectada. Este puerto tiene una importante actividad, especialmente en las exportaciones rusas de fertilizantes, petróleo y carbón.

El lunes, Ucrania ya había atacado el puerto de Primorsk, cerca de la frontera con Finlandia, lo que provocó un incendio.

Por su parte, el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó el miércoles de «daños importantes» causados a las infraestructuras energéticas en esta región, situada junto a la ciudad ucraniana de Járkov.

«Como consecuencia, se han reportado interrupciones en el suministro de electricidad, agua y calefacción», indicó.

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