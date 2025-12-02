Rusia dice que con China no permitirá el renacer de regímenes criminales en Europa y Japón

Moscú, 2 dic (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, afirmó hoy que Rusia y China no permitirán el resurgimiento de «regímenes criminales» en Europa y Japón.

«La hidra del militarismo vuelve a levantar cabeza. Pero Moscú y China han acumulado suficiente experiencia para frenarla. No permitiremos el resurgimiento de regímenes criminales en Europa y Tokio», dijo Shoigú, citado por la agencia oficial TASS, al reunirse en Moscú con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi.

El alto cargo ruso, exministro de Defensa, subrayó que Pekín coincide en que los intentos de falsificar la historia son «inaceptables».

«Esto es especialmente importante dado el creciente deseo en algunos países europeos y Japón de revancha por derrotas pasadas», señaló.

Wang resaltó, a su vez, que Rusia y China están unidas contra cualquier intento o declaración que «contradiga la verdad histórica».

«Debemos estar alertas ante los intentos de revivir el militarismo y el fascismo japoneses. Es importante rechazar tales intentos», añadió el jefe del diplomacia china.

Shoigú confirmó el apoyo consecuente e inmutable de Moscú a Pekín en los asuntos de Taiwán, Xinjiang, Tibet y Hong Kong y resaltó que el Gobierno de la República Popular China es el único legítimo y representa a toda China.

Asimismo, destacó que la coordinación ruso-china en el ámbito de la seguridad estratégica tiene un «papel estabilizador importantísimo» y ayuda a la configuración de un «orden mundial más justo, que no contempla posiciones privilegiadas de determinados países y su dominio en los asuntos mundiales».

La reunión de Shoigú y Wang se enmarca en la vigésima ronda de consultas ruso-chinas sobre estabilidad estratégica.

Durante su estancia en la capital rusa, el ministro chino también se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

«Nuestro objetivo común, por supuesto, es garantizar una estrecha coordinación en cuestiones de política internacional, incluyendo la estabilidad estratégica, la firme seguridad de Rusia y China, y nuestras acciones conjuntas en las plataformas internacionales», dijo Lavrov a Wang.

El diplomático ruso abogó por «frecuentes encuentros» con su par chino para «fortalecer los lazos diplomáticos entre Rusia y China y promover los intereses nacionales de ambos países».

Wang, por su parte, agradeció a Lavrov por reunirse con él en un día tan ajetreado, en referencia a la visita del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, a Rusia, y aseguró que eso demuestra el «alto nivel de la confianza mutua y la intensidad de la interacción» entre Pekín y Moscú. EFE

