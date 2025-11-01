Rusia dice que eliminó a fuerzas especiales de Kiev que intentaron aterrizar en Pokrovsk

1 minuto

Moscú, 1 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este sábado haber eliminado a un grupo de fuerzas especiales ucranianas que intentó aterrizar de un helicóptero a un kilómetro del bastión de Pokrovsk, el principal escenario de combates entre las tropas de Moscú y Kiev en la región de Donetsk.

«Se impidió el aterrizaje de un helicóptero de las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas aproximadamente a 1 kilómetro al noroeste de la localidad de Krasnoarmeysk (Pokrovsk para Ucrania), en la república popular de Donetsk», señala el comunicado castrense.

Según la nota, durante la operación fueron eliminados once militares enemigos.

Además, el departamento castrense informó de que continúa aniquilando a las fuerzas ucranianas cercadas cerca de la estación de trenes de la localidad.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa aseguró repeler otro intento de unidades ucranianas de romper el cerco en la zona de Kúpinsk (Járkov).

Durante la semana, los militares rusos informaron de varias operaciones para impedir a los soldados enemigos a desbloquear sus posiciones en Pokrovsk y Kúpiansk.EFE

mos/jgb