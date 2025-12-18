Rusia dice que la situación en el Donbás es «crítica» para las fuerzas ucranianas

Moscú, 18 dic (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, aseguró este jueves que la situación en el Donbás se ha vuelto «crítica» para las fuerzas ucranianas ante el avance de las tropas rusas.

«La situación en el Donbás se está volviendo crítica para las Fuerzas Armadas de Ucrania», declaró Guerásimov en una reunión con agregados militares extranjeros.

Según el alto militar, citado por las agencias rusas, el mando ucraniano se vio obligado a desplegar «unidades adicionales en la zona» para detener el avance ruso.

«Sin embargo, estas medidas no han ayudado al enemigo, la ofensiva rusa en el Donbás continúa», afirmó.

En este sentido, señaló que el ejército ruso concentra ahora sus principales esfuerzos en establecer el «control total» sobre el Donbás, así como las regiones de Jersón y Zaporiyia, que fueron anexionadas por Moscú en septiembre de 2022.

Además, las fuerzas rusas avanzan en la creación de una «zona de seguridad» en las regiones de Ucrania fronterizas con Rusia, agregó.

Guerásimov insistió en que el ejército ruso mantiene la iniciativa en el campo de batalla pese a la asistencia financiera y militar de países occidentales a Ucrania.

Asimismo, aseguró que a lo largo del año saliente los militares rusos han extendido su control sobre más de 300 localidades en Ucrania, es decir «más de 6.300 kilómetros cuadrados», aunque expertos independientes como el Instituto sobre el Estudio de la Guerra estiman en menos del 1 % del territorio ucraniano la superficie conquistada por Moscú.

A la vez, desde el inicio de la guerra, las tropas rusas han «liberado un área de aproximadamente 94.000 kilómetros cuadrados», afirmó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró la víspera que el ejército ruso conquistará militarmente lo que llamó «territorios históricos rusos» en Ucrania, si fracasa la diplomacia.

«Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar», dijo al dirigirse a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.

Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, subrayó que Moscú logrará, «sin lugar a dudas, todos los objetivos de la operación militar especial» que comenzó en febrero de 2022. EFE

