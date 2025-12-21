Rusia dice que los ataques ucranianos en Jersón han matado a 133 civiles en 2025

Moscú, 21 dic (EFE).- Los ataques de las fuerzas ucranianas en la parte de la región de Jersón ocupada por Rusia han matado a 133 personas en lo que va de 2025, informaron este domingo las autoridades leales a Moscú.

«Según las estadísticas, desde principios de año, los servicios de emergencia han registrado más de 1.700 ataques», dijo Serguéi Gueorguiev, nombrado defensor del Pueblo en los territorios controlados por Rusia en Jersón, en declaraciones a la agencia Ria Nóvosti.

Según la fuente, en esos ataques murieron 133 civiles, tres de ellos niños, y fueron heridos otros 603.

Rusia anexionó las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia en septiembre de 2022.

Actualmente, el ejército del país controla más del 75 % del territorio de la región de Jersón, según fuentes rusas. EFE

