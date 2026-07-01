Rusia dice que no existen perspectivas de normalización con la OTAN

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Moscú, 1 jul (EFE).- La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, declaró este miércoles que actualmente no existen perspectivas de reanudar el diálogo con la OTAN ni de normalizar las relaciones con la organización.

«En estas circunstancias, hablar de perspectivas para reanudar el diálogo y normalizar las relaciones es simplemente impensable», afirmó Zajárova en rueda de prensa.

A pocos días de la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, la portavoz de la Cancillería rusa enfatizó que Moscú no tiene «planes agresivos» con respecto a la OTAN.

«El presidente ruso, Vladímir Putin, y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, han recalcado repetidamente que Rusia no tiene planes agresivos contra los miembros de la OTAN ni de la Unión Europea», dijo.

Al mismo tiempo, acusó a la organización de «seguir avanzando hacia una mayor escalada».

Según la representante de Moscú, Occidente debe «reconsiderar sus enfoques hostiles» hacia Rusia.

«Sin todo esto, no se puede hablar seriamente de normalizar las relaciones con la alianza», concluyó. EFE

mos/mra