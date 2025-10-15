Rusia dice que no pagará compensaciones a Georgia por violaciones a los derechos humanos

Moscú, 15 oct (EFE).- Rusia declaró este miércoles que no pagará, como ordenó ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a Georgia 253 millones de euros (cerca de 300 millones de dólares) por violaciones a los derechos humanos cometidas después del conflicto entre los dos países en 2008.

«…no cumpliremos el dictamen», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar a la pregunta acerca de si Rusia cumplirá la decisión del TEDH.

Según el TEDH, Rusia incurrió en violaciones como el uso excesivo de la fuerza, malos tratos, detenciones ilegales y restricciones injustificadas al libre tránsito a través de la línea administrativa que separa los territorios controlados por Georgia de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, reconocidas por Moscú como Estados independientes.

La sentencia establece que corresponde al Gobierno georgiano crear un «mecanismo eficaz» para distribuir los fondos entre los 29.000 afectados en un plazo de 18 meses desde el momento del pago de las compensaciones.

Aunque Rusia abandonó el Consejo de Europa -del que forma parte el TEDH- en 2022 tras la invasión de Ucrania, el tribunal subrayó que sigue siendo responsable por las violaciones cometidas antes de esa fecha.

El Kremlin ha ignorado en el pasado varias resoluciones del TEDH, incluso cuando aún era miembro del Consejo de Europa. EFE

