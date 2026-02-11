Rusia dice que no permitirá ninguna resolución contra Pionyang en Consejo de Seguridad

Moscú, 11 feb (EFE).- Rusia no permitirá ninguna resolución más que contenga sanciones contra Corea del Norte en el Consejo Seguridad de las Naciones Unidas, declaró este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

“Ya no aprobaremos resoluciones que impongan sanciones contra Corea del Norte en el Consejo de Seguridad”, dijo el ministro ruso al intervenir en el Parlamento.

A la vez, explicó que tampoco cabe esperar que prospere una resolución con el levantamiento de sanciones ya impuestas.

“Esperar que presentemos una resolución que levante las sanciones y que esta sea aprobada es simplemente poco serio”, dijo.

En cuanto a la influencia de las sanciones sobre la economía norcoreanas, estas, según Lavrov, tienen cada vez menos efecto.

“Pionyang, en los últimos tres o cuatro años que llevo yendo allí, ha ido mejorando. Se están construyendo nuevos barrios, todo está limpio y hermoso», agregó el diplomático, que también elogió el nuevo balneario norcoreando de Wonsan.

Según Lavrov, las autoridades del país asiático aseguraron que los turistas rusos tendrían “máxima prioridad en ese maravilloso complejo”.

La alianza Moscú-Pionyang se estrechó notablemente desde la firma del tratado de cooperación militar entre ambos países en junio de 2024 que prevé el apoyo militar bilateral en caso de agresión externa, así como después de la participación de tropas norcoreanas en la liberación de la región de Kursk de fuerzas ucranianas.EFE

mos/alf