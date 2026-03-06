Rusia dice que redirigirá a otros mercados parte del gas natural licuado que va a Europa

1 minuto

Moscú, 6 mar (EFE).- Rusia redirigirá parte de su gas natural licuado (GNL) que ahora va a Europa, a otros mercados alternativos, anunció hoy el vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak.

«Se decidió que una parte de los volúmenes de GNL que actualmente se suministran a Europa se redirigirán a otros mercados, que están construyendo relaciones constructivas y pragmáticas con nuestro país», dijo Nóvak, citado por la agencia Interfax. EFE

