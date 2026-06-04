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Rusia dicta las primeras dos sentencias por crear pornografía con inteligencia artificial

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Moscú, 4 jun (EFE).- La Justicia rusa dictó las primeras dos sentencias por la creación de pornografía utilizando las tecnologías de inteligencia artificial (IA), según informaron los servicios de prensa de los tribunales de las regiones de Lípetsk y Briansk.

El Tribunal de Distrito de Zadonsk, en la región de Lípetsk, condenó hoy a tres años de prisión suspendida, con un período de prueba de cinco años, a un residente local de 48 años por producir material pornográfico y distribuirlo en internet, señaló la institución en su cuenta en la red social VK, el Facebook ruso.

El acusado publicó imágenes de contenido pornográfico en internet para las que utilizó fotos de usuarios de redes sociales descargadas sin el conocimiento ni consentimiento de las víctimas.

En total, el hombre descargó y modificó nueve fotos de usuarios de redes sociales para crear ‘deepfakes’ (ultrafalsos) pornográficos.

Además de la prisión suspendida, se le inhabilitó para administrar sitios web, páginas y otros recursos de redes electrónicas, de información y de telecomunicaciones, incluyendo internet, durante cinco años.

A su vez, en la región de Briansk un adolescente fue condenado a dos años de prisión suspendida con un período de prueba de un año, además de una compensación de 50.000 rublos a la víctima, según informaron las autoridades en Telegram.

El joven utilizó fotos de una conocida suya que convirtió en material pornográfico por medio de IA, y las envió a sus conocidos «para hacerle una broma a la víctima», indicó el departamento de prensa de los tribunales de Briansk.

Otro adolescente implicado en el proceso, que se encargó de modificar las imágenes, enfrenta una causa penal por generar pornografía con inteligencia artificial.EFE

mos/icn

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