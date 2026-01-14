Rusia dispuesta a recibir a los emisarios de Trump, pero condena las amenazas a Irán

Moscú, 14 ene (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, está dispuesto a recibir a los emisarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, pero condenó abiertamente las amenazas a Irán.

«Estamos abiertos al contacto con los señores (Steve) Witkoff y (Jared) Kushner», dijo Lavrov en rueda de prensa.

El jefe de la diplomacia rusa recordó que Putin recibió a Witkoff en seis ocasiones en 2025 para abordar el arreglo pacífico en Ucrania.

Según informa la agencia Bloomberg, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen previsto viajar a Rusia en este mes y reunirse con Putin, con quien discutirán las garantías de seguridad para Ucrania y un borrador de acuerdo.

Insistió en que los contactos entre ambas partes se cimientan en lo acordado durante la cumbre de mediados de agosto de 2025 en Alaska, en la que Trump dejó de exigir a Moscú un cese de las hostilidades.

Lavrov tachó de «poco serias» las afirmaciones de los aliados europeos de Ucrania de que «la prioridad número uno es un alto el fuego», que consideró un intento de ganar tiempo para Kiev.

«No se puede esperar ninguna paz sólida y duradera» si no se acuerdan las vías para acometer las «causas originales» del conflicto, subrayó.

A su vez, criticó a la Casa Blanca por cimentar su política exterior en la explotación de petróleo y otros recursos naturales estratégicos, y recurrir a las amenazas y a los aranceles.

Lo ocurrido en Venezuela «y otras acciones que observamos en la arena internacional ya no son un intento, sino una política de nuestras colegas estadounidenses para el desmantelamiento de todo el sistema que se creó durante largos años con su participación directa», dijo.

Aseguró que al ignorar las normas del modelo de globalización que el propio Estados Unidos promovió durante años, los estadounidenses demuestran que no son unos socios «fiables».

«No creo que ningún tercer país pueda cambiar el carácter estratégico de las relaciones entre Moscú y Teherán», dijo.

Rusia rechazó este miércoles tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra territorio iraní como un posible aumento de los aranceles a los socios de la República Islámica.

«Las amenazas de nuevos ataques militares contra el territorio de la República Islámica vertidas por Washington son categóricamente inadmisibles», aseguró María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado en la página web ministerial.

La diplomática advirtió de las «funestas consecuencias» para Oriente Medio y la seguridad internacional en caso de que alguna potencia -sin mencionar expresamente a EE.UU.- aproveche los «disturbios instigados desde el exterior» como excusa para repetir la agresión cometida en junio de 2025.

«Refutamos firmemente también los intentos de chantajear a los socios extranjeros de Irán con el incremento de los aranceles», añadió.

El presidente ruso, Vladímir Putin, que reapareció el lunes en el Kremlin tras casi dos semanas de ausencia por las fiestas navideñas, se ha abstenido por el momento de comentar la situación en Irán, país al que no ayudó cuando fue bombardeado a mediados del pasado año por Israel y más tarde por EE.UU.EFE

