Rusia e Irán debaten relaciones bilaterales tras críticas de Teherán a Moscú

Moscú, 26 ago (EFE).- El viceministro de Defensa de Rusia Alexandr Fomin recibió este martes en la capital rusa al embajador iraní, Kazem Jalali, para hablar de las relaciones bilaterales tras críticas de Teherán a Moscú por su actitud durante «la guerra de los 12 días» con Israel.

«Durante la reunión, las partes abordaron diversos temas de actualidad relacionados con la cooperación militar bilateral y las perspectivas de su implementación», señala la nota castrense.

Según el comunicado, Fomin y Jalali también «intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones clave de seguridad internacional y regional, incluida la situación en la región del Cáucaso Sur».

Jalali, añade el comunicado, «destacó el dinamismo y la versatilidad de la cooperación ruso-iraní en el ámbito militar y confirmó su compromiso con su desarrollo».

«La reunión se desarrolló en un ambiente de amistad y confianza, y confirmó el compromiso mutuo de seguir desarrollando la cooperación estratégica entre Moscú y Teherán», concluye el comunicado.

El encuentro se produjo después de que un alto cargo iraní acusara a Rusia de no apoyar a Irán durante los recientes ataques israelíes y tachara de «sin valor» la alianza entre los dos países.

Mohammad Sadr, miembro del Consejo de Discernimiento del Interés del Sistema en Irán, aseguró, citado por medios árabes, que Teherán no puede confiar en Moscú.EFE

